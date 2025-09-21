Carreta carregada com cimento interrompe trânsito em rua

Ricardo Albertoni, Diário Corumbaense

Uma carreta carregada com bolsas de cimento ficou atravessada na pista, na parte Alta de Corumbá, na rua rua Cáceres que dá acesso ao Morro do Cruzeiro e ao conjunto Vitória Régia. Assim, o trânsito está interrompido neste domingo (21).

De acordo com informações do jornal Diário Corumbaense, durante a madrugada a carreta não conseguiu subir a via e acabou retornando com o peso da carga, ficando atravessada na pista.

Desde as primeiras horas da manhã, trabalhadores realizam a retirada do cimento da carroceria para possibilitar a remoção do veículo e a liberação da via.

Não há informações de que a ocorrência tenha deixado feridos, mas tem causado transtornos a moradores e motoristas que utilizam o trajeto para acessar os bairros da parte alta da cidade, além de um dos principais cartões-postais de Corumbá: a Via Sacra e o Cristo Rei do Pantanal, localizados no Morro do Cruzeiro.

Equipe da Agetrat esteve no local no início da manhã para organizar o trânsito.

