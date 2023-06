Carreta carregada com GLP tomba na BR-262

Divulgação

Uma carreta que transportava Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tombou na BR-262, próximo à entrada que dá acesso ao distrito de Forte Coimbra, nessa quinta-feira, 22, e mobilizou equipes do 3° Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá.

De acordo com os bombeiros, o tanque do veículo obstruía a via e foi necessária intervenção para sinalização do local, além de inspeção para identificar possíveis vazamentos do produto altamente inflamável.

No entanto, os militares informaram que não foram encontradas avarias no compartimento.

O motorista, boliviano, de 55 anos, que já estava fora da carreta, apresentava ferimento na boca e se queixava de dores na cabeça. Ele foi removido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós.

Uma equipe dos bombeiros permaneceu no local do acidente com o objetivo de garantir a segurança do reservatório impedindo incêndio ou ainda outro acidente, até a chegada de um veículo para que seja realizada a transferência da carga.