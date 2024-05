Carreta que saiu de Corumbá com doações chega ao RS nesta terça-feira

Reprodução Diário Corumbaense

Tem previsão de chegada nesta terça-feira, 14 de maio, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a primeira carreta de uma transportara, que saiu de Corumbá, no final da tarde de sexta-feira (10), levando mantimentos, roupas, sapatos e água, arrecadados na região pantaneira, para serem destinados às vítimas da tragédia climática que segue atingindo o estado Gaúcho.

De acordo com o gerente da transportadora, Christopher Adriano da Costa Benevides, o primeiro caminhão saiu carregado com aproximadamente sete toneladas de doações.

“Ainda restam mais sete toneladas no depósito, que serão enviados em outro caminhão. Também virá para cá mais um caminhão que com mantimentos arrecadados na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele deve cruzar a fronteira ainda nesta segunda-feira (13)”, informou.

A previsão de saída desse segundo caminhão é para hoje. Já o que está na região de fronteira também segue para o Rio Grande do Sul ainda esta semana.

A campanha de arrecadação teve início pelas redes sociais e logo tomou proporção com o apoio de voluntários, trabalhadores da transportadora e empresas da cidade, que serviram como ponto de arrecadação.

As arrecadações continuam. Quem se interessar em colaborar, a transportadora fica na rua Joaquim Murtinho, esquina com a Frei Mariano, número 889, centro de Corumbá.

O governo do Estado também está com a campanha de doação, com o mesmo objetivo: “MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul”.

Em Corumbá e Ladário, os pontos de coleta são as sedes do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, na Avenida Rio Branco, bairro Universitário; 6° Batalhão da Polícia Militar, rua Treze de junho, bairro Dom Bosco e nas escolas da Rede Estadual de Ensino, sediadas nos dois municípios pantaneiros. As informações foram divulgadas pelo portal da cidade, Diário Corumbaense.