Acessibilidade

21 de Setembro de 2025 • 10:48

Buscar

Últimas notícias
X
Grave

Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Corumbá

Acidente ocorreu na Morraria Santa Cruz

Redação

Publicado em 21/09/2025 às 07:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Frente da carreta foi destruída / Corpo de Bombeiros de Corumbá

Um grave acidente foi registrado na tarde de sábado (21) na Morraria Santa Cruz, a cerca de 35 quilômetros da área urbana de Corumbá. Uma carreta tombou na estrada e deixou o motorista de 41 anos, preso às ferragens da cabine.

As guarnições de resgate e salvamento foram acionadas para o local e constataram que a vítima não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Para retirar o corpo do motorista, foi necessário o desencarceramento das ferragens com apoio de um caminhão Munk. O trabalho de resgate durou aproximadamente uma hora e meia até a liberação da cabine e a retirada da vítima.

As causas do tombamento da carreta ainda serão apuradas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Prefeitura repassa R$ 44,5 mil ao Lions Clube de Corumbá

Corumbá

Pedestre é atropelado em faixa na Dom Aquino e sofre ferimentos graves

Corumbá

Prefeitura de Corumbá repassa R$ 150 mil à Casa de Recuperação Infantil

Do total, R$ 75 mil correspondem a emendas parlamentares apresentadas por ex-vereadores

Corumbá

Homem é atacado por cavalo ao tentar laçá-lo em bairro de Corumbá

Publicidade

Polícia

PM atende ocorrência de ataque de cães pitbull em Corumbá

ÚLTIMAS

Esporte

Caio Bonfim é campeão mundial dos 20 km da marcha atlética em Tóquio

Com ouro, brasileiro se torna maior medalhista verde e amarelo com 4

Incêndio

Foco de incêndio em terreno baldio preocupa moradores na Serraria

A área é densamente povoada, aumentando os riscos à segurança da comunidade local

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo