Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Corumbá

Frente da carreta foi destruída / Corpo de Bombeiros de Corumbá

Um grave acidente foi registrado na tarde de sábado (21) na Morraria Santa Cruz, a cerca de 35 quilômetros da área urbana de Corumbá. Uma carreta tombou na estrada e deixou o motorista de 41 anos, preso às ferragens da cabine.

As guarnições de resgate e salvamento foram acionadas para o local e constataram que a vítima não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Para retirar o corpo do motorista, foi necessário o desencarceramento das ferragens com apoio de um caminhão Munk. O trabalho de resgate durou aproximadamente uma hora e meia até a liberação da cabine e a retirada da vítima.

As causas do tombamento da carreta ainda serão apuradas.

