Carreta tomba na BR-262 e condutor é socorrido com suspeita de traumatismo craniano

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (12) no km 707 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Morrinho
Foi preciso resfriar a carreta para evitar danos mais graves no local / Divulgação
Uma carreta que transportava carga de ferro gusa tombou por volta das 10h40 desta quarta-feira (12) no km 707 da rodovia BR-262, nas proximidades de Porto Morrinho, junto à ponte sobre o Rio Paraguai. O veículo teve perda total.
O 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, ao chegar ao local, encontrou o condutor, de 68 anos, já sendo atendido pela equipe de segurança do trabalho da empresa LHG Mining, que dispunha de ambulância no local.
Durante a avaliação dos bombeiros, a vítima apresentava-se agitada, desorientada e com fortes dores de cabeça. Foi constatado corte na região do supercílio e olho direito, além de suspeita de deslocamento no ombro direito. O homem conseguia informar apenas o primeiro nome, sem recordar dados pessoais adicionais, o que indicava possível alteração do nível de consciência. As pupilas estavam isocóricas, porém dilatadas — quadro que levanta suspeita de traumatismo craniano.
A vítima negou dores no quadril e nos membros inferiores, informou não ter histórico de hipertensão ou diabetes e relatou não ter se alimentado na manhã do acidente.
Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, o condutor foi imobilizado e encaminhado pelos bombeiros ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanece sob cuidados da equipe médica de plantão.
A PRF permanece no local realizando a segurança da área e o controle do tráfego na rodovia.
