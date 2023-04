Carro cai em área alagada na BR-262 e duas pessoas ficaram feridas

Carro foi parar em buraco alagado / Divulgação

Um carro caiu em uma área alagada às margens na BR-262 e duas pessoas ficaram feridas neste sábado, dia 1, em Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, o carro Renault Logan conduzido por mulher de 27 anos ficou praticamente submerso em uma área alagada à margem da pista, no km 680, altura do ninho do Tuiuiú, distante cerca de 100 km de Corumbá.

Uma viatura de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi deslocada para o local para prestar atendimento às vítimas.

A condutora do carro, identificada pelas iniciais J.L.S., tinha fratura no braço esquerdo, escoriações no rosto e sentia dores nas costas. Já o passageiro, identificado como L.P.S., de 20 anos, tinha um corte na mão direita. Ambos foram transportados para o pronto-socorro de Corumbá após o atendimento emergencial.

Segundo relato da condutora, ela perdeu o controle do carro ao passar por uma ponte de vazante e bater em um buraco na rodovia, o que fez com que o carro saísse da pista e caísse em uma ribanceira, a cerca de 5 metros de altura, na área alagada.