Carro fica destruído após incêndio no bairro Aeroporto

Carro ficou destruído / Dilvulgação

Na tarde de ontem (22), um veículo de passeio foi consumido por chamas na Rua Edu Rocha, esquina Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Segundo relatos do condutor ao site O Pantaneiro, o incêndio iniciou devido a uma pane elétrica, seguida por fumaça abaixo do volante.

O fogo se propagou rapidamente, resultando em perda total do veículo. Bombeiros controlaram as chamas, que envolveram também vazamento de combustível. Após a extinção, a área foi resfriada, e o veículo ficou aos cuidados do condutor para remoção por guincho.