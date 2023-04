Carro invade preferencial e atinge moto em Corumbá

Carro invadiu a preferencial / Divulgação

A condutora de um carro invadiu a preferencial e atingiu um motociclista em cheio na rua Major Gama, esquina com a Rua Porto Carreiro, em Corumbá. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, dia 24.

Conforme o Corpo de Bombeiros, era por volta das 11h quando ocorreu o acidente. Aparentemente a mulher não percebeu o semáforo vermelho e invadiu a pista.

A vítima do sexo masculino, de 33 anos, que pilotava a moto, foi encontrado ao solo, sentado, com um corte contuso superficial na região da boca e escoriações no seu membro superior esquerdo.

Os militares realizaram os primeiros socorros e controle de hemorragias. Ele foi transportado até o pronto-socorro de Corumbá. O caso foi registrado pela Polícia de Trânsito.