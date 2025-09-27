Acessibilidade

27 de Setembro de 2025 • 12:31

Acidente

Carro sai da pista e colide com árvore na MS-325 em Corumbá

Acidente aconteceu na MS-325, conhecida como Estrada do Carandazal, próximo ao Posto Fiscal Buraco das Piranhas

Da redação

Publicado em 27/09/2025 às 12:06

Atualizado em 27/09/2025 às 12:09

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Equipes de emergência atendem, neste momento, um acidente de trânsito na MS-325, conhecida como Estrada do Carandazal, próximo ao Posto Fiscal Buraco das Piranhas, a aproximadamente 140 km da área urbana de Corumbá.

Segundo informações iniciais, um carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore. O acidente envolve vítimas, e duas viaturas já foram empenhadas no atendimento. Mais detalhes sobre o estado das vítimas e as circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apurados.

