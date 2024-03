Carro tomba após batida em cruzamento de Corumbá

Divulgação

Motorista e duas crianças, que não tiveram as identidades reveladas, ficaram feridas em batida entre dois carros, na tarde desta quinta-feira (29), no Centro de Corumbá.

Conforme o Corpo de Bombeiros, um Fiat Uno com um adulto e duas crianças foi atingido de lado por um Onix, que carregava um adulto e uma criança.

Os feridos são os ocupantes do Uno, que tombou. As vítimas foram resgatadas pelo SAMU. Os envolvidos no outro carro saíram ilesos.

O Uno ficou com uma grande avaria na porta e o Onix com estragos na parte frontal.