Cartórios da 7ª e 50ª Zonas fazem plantão hoje e amanhã em Corumbá

Divulgação

Prazo para regularização de títulos de eleitor cancelados e para tirar o primeiro documento, vai até 08 de maio. Após essa data, o Cadastro Eleitoral fechará por conta das Eleições Municipais de 2024, e só reabrirá no final de novembro, após as eleições.

A Justiça Eleitoral alerta que quem não regularizar a situação até o próximo dia 08, não poderá votar no dia 06 de outubro.

Para facilitar o atendimento, neste sábado, 04 de maio, e 05 de maio (domingo), haverá plantão das 08h às 13h nos Cartórios da 7ª e 50ª Zonas Eleitorais. Fora os plantões, o atendimento nos dias 06, 07 e 08 de maio, será das 08h às 18h.

Para regularizar a situação eleitoral e fazer o cadastramento biométrico, o eleitor deverá comparecer portando original e cópia de documento de identidade com foto e comprovante de residência, e se for do sexo masculino e maior de 18 anos deverá levar o Certificado de Alistamento Militar para requerer o primeiro título.

Em Corumbá, a sede dos cartórios da 7ª e 50ª Zonas, fica na rua Duque de Caxias, entre a Luiz Feitosa Rodrigues e 21 de Setembro, bairro Nossa Senhora de Fátima. Os telefones para contatos: (67) 99609-3599 e (67)99608-5052.