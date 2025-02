Casal boliviano é preso em flagrante com drogas na BR-262 em Corumbá

Divulgação/ PRF

Um casal de nacionalidade boliviana foi preso em flagrante na noite de ontem, após ser abordado por uma equipe policial durante fiscalização de rotina no km 708 da BR 262, em Corumbá. O casal, que estava transportando uma carga de drogas escondida no compartimento de passageiros de um caminhão, foi encontrado com 33,9 kg de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e três celulares.



O veículo abordado, um conjunto veicular Volvo/Fh 420 6x2T, era conduzido por um homem de 56 anos, acompanhado de sua esposa. Inicialmente, o motorista forneceu informações contraditórias sobre a viagem, dizendo que estava sozinho e viajando para Santa Catarina para carregar colchões com destino à Bolívia. Porém, ao ser questionado mais detalhadamente, admitiu que estava acompanhado pela esposa, que se encontrava deitada na cama do compartimento de passageiros.



Durante a entrevista, o casal entrou em contradição sobre outros detalhes da viagem, como horário de partida, paradas realizadas e viagens anteriores. Quando solicitado que o condutor levantasse a cama, ele alegou que o móvel estava com defeito, o que gerou desconfiança na equipe policial. Ao revistar o compartimento de passageiros, a esposa foi retirada do local e, sem dificuldades, foi encontrada uma grande quantidade de drogas: maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína.



O casal confessou que foi contratado para transportar a droga de Corumbá para Campo Grande, mas não soube informar detalhes sobre os mandantes ou receptores do crime. Durante a revista, foram encontrados R$ 1.700,00, US$ 600,00 e 4.150 bolivianos com o condutor, e R$ 4.000,00 com a esposa. A mulher alegou que participou do crime devido à necessidade de sustentar seus três filhos na Bolívia. O condutor, no entanto, negou que ela soubesse sobre o transporte da droga, apesar de ela ter fornecido informações detalhadas sobre o esquema.



As apreensões realizadas somaram 15,8 kg de maconha, 16,5 kg de pasta base de cocaína e 1,1 kg de cloridrato de cocaína, além do dinheiro e os celulares. O casal foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais.

