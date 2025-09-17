Casal é detido por furto em supermercado de Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu um casal suspeito de furto em um supermercado localizado na Rua Ciríaco de Toledo, no bairro Popular Velha, em Corumbá, na noite desta terça-feira (16), por volta das 20h. Os suspeitos foram flagrados com diversos produtos subtraídos do estabelecimento.



Segundo a PM, funcionários do mercado haviam detido os dois antes da chegada da equipe policial. Entre os itens recuperados estavam creme de avelã, doces, creme dental, escovas de dente e bebida láctea, que foram entregues às autoridades.



Durante revista pessoal, os policiais encontraram ainda outro produto de origem furtiva em posse do homem. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de uma representante do supermercado, para lavratura do flagrante e demais providências.

