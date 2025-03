Casal em moto fica ferido apÃ³s queda em LadÃ¡rio

Corpo de Bombeiros de Corumbá

Um casal ficou ferido, após sofrerem queda da moto em que estavam, no município de Ladário. O acidente ocorreu ontem (25), no cruzamento das ruas Colombo com a Ladário.

A condutora da moto, uma mulher de 60 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos no braço e mão.

O passageiro de 40 anos, foi socorrido com ferimentos abrasivos no braço.

Os dois foram deixados na Cassems aos cuidados do médico plantonista.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.