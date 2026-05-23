Casarão abandonado pega fogo no centro de Corumbá e mobiliza Corpo de Bombeiros

Na noite da última quinta-feira (21), por volta das 21h10, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para conter mais um incêndio em um casarão abandonado na área central de Corumbá. O imóvel histórico fica localizado no cruzamento das ruas Major Gama e Treze de Junho.

Ao chegarem ao endereço, os militares do 3º Grupamento constataram que o fogo estava concentrado no interior da edificação. As chamas atingiram principalmente uma grande quantidade de roupas, caixas de papelão, materiais recicláveis e móveis velhos que estavam acumulados nos cômodos.

Combate ao fogo e rescaldo

A guarnição deu início ao combate direto às chamas para evitar que a estrutura colapsasse ou que o fogo se alastrasse para os imóveis vizinhos. Após o controle do incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, que consiste na busca e eliminação de brasas escondidas.

Ao todo, foram utilizados cerca de 200 litros de água para extinguir completamente o incêndio e garantir que nenhum foco remanescente voltasse a acender.

Histórico de ocorrências no local

Conforme dados apurados no local do incidente, o casarão está completamente abandonado e serve frequentemente de abrigo temporário para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Felizmente, no momento em que o fogo começou, não havia ninguém dentro do prédio, e nenhuma pessoa ficou ferida.

Os incêndios nesta propriedade têm se tornado recorrentes e preocupam a vizinhança. Em um episódio anterior de destaque, registrado em agosto de 2025, os bombeiros precisaram montar uma operação de salvamento no mesmo endereço para resgatar um cachorro que havia ficado encurralado pelas chamas em um dos quartos do casarão. As causas deste novo incêndio ainda não foram esclarecidas.