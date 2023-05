Castramóvel é entregue para população de Corumbá

Castramóvel é entregue para Corumbá / Divulgação/ Assessoria

O deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) entregou a Unidade Móvel de Castração de Cães e Gatos (Castramóvel) de Corumbá nesta quarta-feira, dia 3. O parlamentar foi representado pelo vereador Nelson Dib (MDB) no ato.

“Em 2020 eu destinei R$ 100 mil para Corumbá comprar o Castramóvel e vemos agora que este sonho está sendo realizado. A unidade pode atender toda região, como o município de Ladário, através de parceria entre as prefeituras”, destacou Marcio Fernandes.

O deputado é o único médico veterinário da Assembleia Legislativa e recentemente entregou a obra do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Sidrolândia. “São várias ações pelo Estado e vamos continuar porque a causa animal não pode parar e eu tenho orgulho de ser o autor deste projeto”, disse.

De acordo com informações do município, o veículo é adaptado para o serviço de esterilização de cães e gatos e conta com salas específicas para as cirurgias de castração destes animais.