Catedral volta a sediar festa em homenagem à Padroeira de Corumbá

Anderson Gallo/Diário Corumbaense

A Catedral de Nossa Senhora da Candelária volta a receber as celebrações em homenagem à santa padroeira de Corumbá.

Conforme o Portal Diário Corumbaense, as comemorações começam na terça-feira, 24 de janeiro. Serão nove dias de intensa programação até 02 de fevereiro, data em que se homenageia a padroeira.

No dia 24, os devotos iniciam a tradicional novena, às 18h com confissões e às 19h, celebração de uma missa, com a bênção da água, na paróquia Nossa Senhora dos Remédios.

No dia seguinte, 25, segue a programação, às 18h, com a novena em honra à padroeira com confissões, seguida da santa missa, com bênçãos das imagens, na paróquia São João Bosco e Santuário Nossa Senhora Auxiliadora.

A novena e as missas seguem até o dia 1° de fevereiro, com a participação das demais paróquias.

O ponto alto da festa é no dia 02 de fevereiro. Às 06h, iniciam as missas em celebração à Nossa Senhora da Candelária, depois às 07h30, 09h, 10h30, 15h, 16h30 e 18h.

Ao longo do dia a programação segue com carreata com a imagem da padroeira de Corumbá, às 10h, pelas ruas da cidade. Às 11h30, almoço com show musical.

Às 19 horas acontece a procissão luminosa seguida da missa solene em homenagem à padroeira de Corumbá e a coroação da imagem. A festa termina às 20h30, com show musical.