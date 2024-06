Corumbá promove caminhada da Paz contra o feminicídio

Gisele Ribeiro/Arquivo PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, promove na sexta-feira, 07 de junho, a 'Caminhada da Paz em Corumbá Todos Contra o Feminicídio'. A concentração será no Jardim da Independência, a partir das 08 horas.

A iniciativa integra as ações da Semana Municipal de Combate ao Feminicídio, instituída pela Lei n° 2.705, de autoria do vereador Roberto Façanha e sancionada pelo prefeito Marcelo Iunes em 14 de novembro de 2019.

Com ações contínuas e integradas, o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio é trabalhado ao longo de todo o ano pela Prefeitura. Corumbá é referência estadual no combate à violência contra a mulher.

A rede de enfrentamento conta com a Patrulha Maria da Penha, que dispõe de guardas municipais treinados e capacitados para atender mulheres que possuem medidas protetivas contra os companheiros.

O Município ainda dispõe do CRAM (Centro de Referência no Atendimento a Mulher). No local, as vítimas recebem todo atendimento jurídico, social e psicológico necessário. A Prefeitura também tem definidas as 'Diretrizes para o Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência'.