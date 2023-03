CCI expõe trabalhos do projeto 'Facetas da Mulher Idosa' em Corumbá

CCI de Corumbá comemorou Dia da Mulher / Gisele Ribeiro/PMC

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Corumbá celebrou o Dia Internacional da Mulher na manhã desta terça-feira (7) de março. Além da exibição do ensaio fotográfico, com 30 fotos de mulheres idosas que frequentam o CCI, o projeto contou com participações das idosas da oficina de artesanato.

Também participaram as mulheres da oficina gourmet com degustação de licores sem álcool (de frutas) e pastas de amendoim, milho e alho e o evento teve cortes de cabelos para as mulheres cadastradas no Centro de Convivência.

“Foi um momento muito importante para todos do Centro de Convivência do Idoso. Nos alegrou o entusiamo que elas demonstraram em participar do ensaio fotográfico. É um trabalho para elevar a autoestima delas e, também, para mostrar que existe beleza na terceira idade”, disse a coordenadora do CCI, Lindivalda Gonçalves dos Santos.

A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e primeira-dama, Amanda Balancieri Iunes, participou do evento que marcou a apresentação dos trabalhos do projeto 'Dia Internacional da Mulher: Ensaio Fotográfico, Facetas da Mulher Idosa'. O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, também participou das ações.

As ações foram realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e com a Secretaria Municipal de Governo.

O CCI

O CCI executa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos por meio de ações voltadas às características, interesses e demandas dos idosos. As atividades no CCI são de vivência em grupo, experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, valorização das experiências vividas como forma privilegiada de expressão, interação e proteção social.

São objetivos do Centro de Convivência dos Idosos: contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurar espaço de encontro para pessoas idosas e encontros intergeracionais, de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; detectar suas necessidades e motivações, bem como desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida.

Inaugurado em 1990, o CCI ainda proporciona vivencias que valorizam suas experiências e que estimulem e potencializem a capacidade de escolher e decidir.