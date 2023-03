Celebrações para Dia da Mulher ocorrem com aula de dança em Corumbá

As celebrações pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira (8) continuam em Corumbá.

Nesta manhã uma roda de conversa sobre o programa Fluxo Legal – uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania que garante dignidade menstrual às mulheres em situação de vulnerabilidade social – foi realizada na UBS Lúcia Maria, no bairro Kadwéus.

No período da tarde e à noite, a atividade acontece na UBS São Bartolomeu, bairro Guarani.

No Poliesportivo Lucílio de Medeiros, a aula especial de zumba começa às 19 horas.

Na quinta-feira (9), o programa da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC) retorna para a Nova Corumbá, também começando às 19 horas.

Ainda no dia 9, a Gerência de Políticas Públicas para a Mulher leva a palestra “Violência contra as Mulheres” para o 6º Distrito Naval, às 8h30. No mesmo horário, outra equipe estará na Escola Monte Azul debatendo o tema. No dia 10, sexta-feira, o CRAS II recebe a orientação sobre “HPV câncer de Colo de Útero”. No sábado, dia 11, às 8 horas, o UBS Ranulfo Jesus de Vasconcelos, no bairro Aeroporto, recebe as orientações sobre o Fluxo Legal.

As atividades seguem até o final de março e se encerram na sexta-feira, 31 de março, com realização da Seresta das Mulheres; Feira das Mulheres e a entrega do Prêmio Helô Urt.