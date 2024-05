Centro de Referência em Saúde do Trabalhador tem novo horário de funcionamento

A partir desta segunda-feira, 06 de maio, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) tem atendimento das 07h às 13 horas. O Cerest tem como objetivo geral atender aos trabalhadores formais e informais (independente do vínculo empregatício), de forma a promover prevenção, educação, notificação, fiscalização dos ambientes de trabalho.

A Saúde do Trabalhador é “conjunto de medidas que visam promoção, proteção e recuperação da saúde que serão desenvolvidas através da assistência individual concomitantemente com a coletiva, desenvolvendo atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, visando a redução da morbimortalidade (art, 177 Lei 1293 de 21/09/1992)”.

A vigilância em saúde do trabalhador atua no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos de forma a eliminá-los e controlá-los.

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) funciona na rua Ladário esquina com a rua 13 de Junho, área central de Corumbá.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá