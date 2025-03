Certificados sÃ£o entregues a participantes de qualificaÃ§Ã£o profissional

PMC

Os certificados para 23 pessoas que participaram do curso de qualificação profissional realizado em 2025, foram entregues em Corumbá, nesta quinta-feira (13).

O curso foi ministrado pelo gerente João Varela. A capacitação - que teve início no dia 03 de fevereiro nas dependências do CRAS 1, no bairro Centro América e atendeu 23 pessoas.

Realizado pela Superintendência de Políticas Públicas por meio da Gerência de Promoção de Qualificação Profissional, o curso teve como objetivo capacitar para entrada e reingresso no mercado de trabalho visando a superação de vulnerabilidade social.

O aprendizado foi direcionado para desenvolvimento de Habilidades a partir do Conhecimento com foco para saber aplicar, saber ser e conviver.

De acordo com a Secretaria, a iniciativa possibilita preencher lacunas no mercado de trabalho, atendendo às necessidades das Empresas em encontrar os profissionais qualificados na área de Atendimento e manter a fidelidade dos seus clientes.