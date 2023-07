Certificados são entregues para alunos do Qualifica Corumbá

Os cursos oferecidos foram voltados para as áreas do comércio e serviços / Divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá entregou, na manhã de quinta-feira, 27 de julho, os certificados de conclusão dos 19 cursos e oficinas do Programa "Qualifica Corumbá". Esses cursos foram oferecidos gratuitamente à população. A cerimônia de entrega dos diplomas ocorreu no auditório do Paço Municipal.

A Secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, ressaltou a importância do Programa, realizado entre maio e junho, em parceria com empresas e profissionais da cidade. “O objetivo foi de promover formações e capacitações para melhorar as oportunidades de emprego e empreendedorismo para a comunidade. Estamos felizes de ter alcançado um grande número de mulheres participantes, pois reconhecemos a relevância da independência financeira em suas vidas”.

O Chefe do Executivo, Marcelo Iunes, complementou “ao investir em programas como esse fortalecemos a base da sociedade, proporcionando dignidade e perspectivas de um futuro mais próspero para todos. Cada indivíduo capacitado representa um impacto positivo não apenas para si mesmo, mas também para suas famílias e comunidades”.

O Gerente de Qualificação Profissional, Jonatan Gonçalves dos Santos, enfatizou que cerca de mil participantes concluíram os cursos, considerando a entrega dos certificados como um momento importante em suas vidas profissionais, possibilitando mais autonomia financeira.

Os cursos oferecidos foram voltados para as áreas do comércio e serviços, abrangendo 19 opções, como Atendente de Restaurante, Atendente de Loja de Cosméticos, Auxiliar de Cozinha, Garçom, Cílios Postiços e Repositor. A ação foi coordenada pela Superintendência de Políticas Públicas.