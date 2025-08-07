Cheiro forte de maconha faz PRF encontrar 18kg de skunk em ônibus de viagem

Dois bolivianos foram presos
PRF, Divulgação
O cheiro forte de maconha vindo de malas em um ônibus de viagem, ajuda a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a encontrar 18,6 Kg de skunk, nesta quarta-feira (6), em Corumbá.
A droga era transportada por dois homens, de nacionalidade boliviana, em um ônibus de viagem.
Durante abordagem na BR-262, foram identificadas duas malas com forte odor de maconha, foram apreendidos 11,2 Kg e 7,4 Kg de skunk nas bagagens.
Os proprietários das bagagens foram identificados e ambos confessaram terem recebido a droga em Puerto Quijarro e que a levariam até São Paulo.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Corumbá.
