Cheiro forte de maconha faz PRF encontrar 18kg de skunk em ônibus de viagem

PRF, Divulgação

O cheiro forte de maconha vindo de malas em um ônibus de viagem, ajuda a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a encontrar 18,6 Kg de skunk, nesta quarta-feira (6), em Corumbá.

A droga era transportada por dois homens, de nacionalidade boliviana, em um ônibus de viagem.

Durante abordagem na BR-262, foram identificadas duas malas com forte odor de maconha, foram apreendidos 11,2 Kg e 7,4 Kg de skunk nas bagagens.

Os proprietários das bagagens foram identificados e ambos confessaram terem recebido a droga em Puerto Quijarro e que a levariam até São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Corumbá.

