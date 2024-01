Chove forte e várias ruas da cidade ficam alagadas em Corumbá

Divulgação

A chuva chegou em Corumbá, no início da tarde de hoje, 22.

Prevista desde o domingo, a precipitação começou logo cedo, mas com intervalos.

Após às 11h30, começou a chover forte, o suficiente para deixar alagados ruas e pontos que sofrem com a falta de vazão da água, como na rua Dom Aquino esquina com a Sete de Setembro, área central.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, no último dia 02 de janeiro, a população sofreu com as consequências da forte chuva. Foram mais de 160 milímetros naquele dia, causando muitos prejuízos.

Hoje, o Climatempo informava até por volta das 12h15, precipitação de 30 milímetros com pancadas de chuva que podem ir até à noite. A temperatura está em 25 graus Celsius e a máxima prevista é de 30ºC.