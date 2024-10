Chuva chega à Serra do Amolar e afasta incêndio na área

Chuva na Serra do Amolar / Instagram, Reprodução

A chuva chegou neste sábado (26) à Serra do Amolar, em Corumbá, e amenizou o fogo que tomava conta da região.

Segundo publicado pelo Instituto Homem Pantaneiro, a chuva alegrou os moradores e brigadistas que trabalham no combate ao fogo.

Durante deslocamento até a Reserva Particular de Patrimônio Natural Acurizal, equipes do Ibama/PrevFogo precisaram pousar o helicóptero antes do destino, por conta do grande volume de chuva que caía no momento.

Outra aeronave, de maior porte, conseguiu chegar à reserva em segurança.

Até essa sexta-feira (25), diversos brigadistas atuavam diretamente nas chamas que se alastravam sem controle pela região.