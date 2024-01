Chuva forte causa alagamento em Corumbá e Ladário

Diário Corumbaense

Corumbá teve vários alagamentos causados pela chuva forte na terça-feira (2). No fim da tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros Militar divulgou lista de principais pontos afetados pela falha no escoamento.

Foram eles: Rua Major Gama, com Duque de Caxias e Monte Castelo; Joaquim Murtinho com a Major Gama; José Fragelli com Monte Castelo; Luís Feitosa com a Dom Aquino e a Rua Antônio João Assad.

Segundo o Campo Grande News, o fluxo intenso de água deixou três veículos sob forte correnteza que circulava entre a Rua Tenente Melquíades e Rua América, situadas na região central do município corumbaense.

Na região, a estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a somar 81 milímetros às 18h.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o acúmulo de água é resultado do alto volume da chuva em relação aos problemas no escoamento urbano das vias. Todas as solicitações estão sendo repassadas para a prefeitura por meio da Defesa Civil.

Na madrugada, moradores de Ladário tiveram que sair de suas residências.

Conforme a Estação da Base Naval, a precipitação chegou a registrar 102,4 milímetros em 12 horas. "A água entrou pela parte da frente e pelos fundos. Levantamos os móveis, pois foi um momento de desespero. Aqui nunca vi nada igual, tive que quebrar a calçada que fizeram e tentei quebrar o asfalto para que a água escoasse", disse Vanessa Cipriano, que reside na Rua Edmundo Saldanha.