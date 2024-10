Chuvas acima da média contribuem para controlar incêndios no Pantanal

Divulgação/ Bombeiros de MS

As chuvas na região do Pantanal sul-mato-grossense estão acima da média histórica durante todo o mês de outubro, o que contribuiu para o controle dos focos de incêndios florestais em todo o bioma.



Nos primeiros 27 dias do mês de outubro registraram chuvas significativas, e em espacial durante o fim de semana, devido a situação meteorológica favorecida pelo avanço de uma frente fria. Porém, até o dia 15 de outubro, as chuvas estavam abaixo da média, ou seja, o período de maior intensidade ocorreu em apenas 12 dias.



“Houve registros de chuvas significativas recentemente, mudando o cenário de chuvas abaixo da média histórica para acima. Toda essa situação do retorno das chuvas, pode indicar a transição entre o período seco para o chuvoso. Para o próximo mês, os modelos indicam que as chuvas devem ficar dentro a próximo da média histórica”, apontou a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).



A precipitação acumulada em cinco regiões do Pantanal aponta valores acima da médica histórica em três deles. Com média histórica de 76,1 mm – entre 1° e 28 de outubro – a região do São Francisco registrou 148,4 mm, Corumbá registrou 115 mm e Bela Vista do Norte 81,4 mm. Apenas as regiões de Nhumirim – Nhecolândia e Porto Esperança não registraram chuvas acima da média histórica.



Entre quinta-feira (24) e a próxima sexta-feira (1°) há previsão de chuvas com acumulados entre 20 e 90 mm, principalmente nas regiões norte, pantaneira e nordeste do Estado. Já entre os dias 1° e 9 de novembro, há probabilidade para chuvas com acumulados entre 30 e 90 mm.



Além da região pantaneira, outros municípios de Mato Grosso do Sul também registraram altos índices de chuva acumulada nas últimas 96 horas. Em São Gabriel do Oeste foram registrados 133,8 mm, Costa Rica teve 89,8 mm e Corumbá 71,8 mm.



Incêndios



O CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de MS) continua a atuar na região do Pantanal, para controlar e extinguir os incêndios florestais, que tiveram grande redução de focos devido ao aumento da umidade relativa do ar e queda das temperaturas também provocados pelas chuvas.



As equipes continuam empenhadas em diferentes áreas, com monitoramento, e nas localidades onde estão as bases avançadas, continua a vigilância.



Com as chuvas dos últimos dias, todos os focos de incêndio no Pantanal foram controlados, aliado ao trabalho das equipes de combate.



Ainda assim, é feito monitoramento em áreas críticas próximo ao Parque Estadual Pantanal do Rio Negro, Serra do Amolar, Passo do Lontra e Paiaguás, para evitar novos focos de incêndio e garantir a proteção do bioma e da população local.