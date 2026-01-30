Acessibilidade

01 de Fevereiro de 2026

Danos

Chuvas intensas levam Corumbá a procedimentos para decretar emergência

Equipes técnicas da Defesa Civil municipal e da Secretaria Municipal de Infraestrutura seguem em campo realizando um levantamento minucioso dos estragos

Da redação

30/01/2026

Famílias que tiveram suas casas invadidas pela água ou que precisaram de acolhimento já começaram a receber apoio emergencial / Divulgação/Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá anunciou que está em andamento todo o processo administrativo para a decretação de situação de emergência no município. A medida é uma resposta direta aos fortes temporais que atingiram a cidade na noite de terça-feira, 27 de janeiro, e visa agilizar as ações do poder público para conter os danos e atender a população afetada.

Equipes técnicas da Defesa Civil municipal e da Secretaria Municipal de Infraestrutura seguem em campo realizando um levantamento minucioso dos estragos. Este diagnóstico é fundamental para subsidiar o decreto oficial e, principalmente, para orientar a definição das áreas prioritárias que receberão os primeiros atendimentos e intervenções. O volume de chuva concentrado em um curto período foi considerado excepcional, resultando em enxurradas e alagamentos em diversos bairros, com relatos de invasão de águas em residências e bloqueio de vias.

Para coordenar a resposta à crise, a administração municipal criou uma comissão especial. Este grupo tem a função de centralizar todas as informações sobre os danos e as necessidades, garantindo maior agilidade e eficiência nas decisões tomadas. As frentes de trabalho estão concentradas em três eixos principais: o atendimento humanitário imediato às famílias atingidas, a execução de serviços urgentes de limpeza urbana e a manutenção dos serviços públicos essenciais para a cidade.

Até o momento, as autoridades confirmam que não há registro de vítimas fatais em decorrência das chuvas. Famílias que tiveram suas casas invadidas pela água ou que precisaram de acolhimento já começaram a receber apoio emergencial, com a distribuição de itens básicos como colchões e cobertores. A Prefeitura de Corumbá informou que, em breve, divulgará os pontos oficiais para a arrecadação de donativos, como alimentos não perecíveis e produtos de higiene, e reforçou a importância de a população acompanhar os canais oficiais da administração para receber novas orientações e atualizações sobre a situação.

