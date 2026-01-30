Chuvas intensas levam Corumbá a procedimentos para decretar emergência

Famílias que tiveram suas casas invadidas pela água ou que precisaram de acolhimento já começaram a receber apoio emergencial / Divulgação/Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá anunciou que está em andamento todo o processo administrativo para a decretação de situação de emergência no município. A medida é uma resposta direta aos fortes temporais que atingiram a cidade na noite de terça-feira, 27 de janeiro, e visa agilizar as ações do poder público para conter os danos e atender a população afetada.

Equipes técnicas da Defesa Civil municipal e da Secretaria Municipal de Infraestrutura seguem em campo realizando um levantamento minucioso dos estragos. Este diagnóstico é fundamental para subsidiar o decreto oficial e, principalmente, para orientar a definição das áreas prioritárias que receberão os primeiros atendimentos e intervenções. O volume de chuva concentrado em um curto período foi considerado excepcional, resultando em enxurradas e alagamentos em diversos bairros, com relatos de invasão de águas em residências e bloqueio de vias.

Para coordenar a resposta à crise, a administração municipal criou uma comissão especial. Este grupo tem a função de centralizar todas as informações sobre os danos e as necessidades, garantindo maior agilidade e eficiência nas decisões tomadas. As frentes de trabalho estão concentradas em três eixos principais: o atendimento humanitário imediato às famílias atingidas, a execução de serviços urgentes de limpeza urbana e a manutenção dos serviços públicos essenciais para a cidade.

Até o momento, as autoridades confirmam que não há registro de vítimas fatais em decorrência das chuvas. Famílias que tiveram suas casas invadidas pela água ou que precisaram de acolhimento já começaram a receber apoio emergencial, com a distribuição de itens básicos como colchões e cobertores. A Prefeitura de Corumbá informou que, em breve, divulgará os pontos oficiais para a arrecadação de donativos, como alimentos não perecíveis e produtos de higiene, e reforçou a importância de a população acompanhar os canais oficiais da administração para receber novas orientações e atualizações sobre a situação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!