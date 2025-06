Ciclista de 11 anos é atropelada no Centro de Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Uma menina de 11 anos foi atropelada por um carro no final da manhã desta quarta-feira (11), no cruzamento das ruas Ladário e Delamare, região central de Corumbá. O acidente mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada por volta das 11h15.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a vítima, consciente e orientada, mas com diversas escoriações pelo corpo. Ela também relatava fortes dores na região lombar e na cabeça. Após os primeiros socorros ainda no local, a menina foi imobilizada e levada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica detalhada.