Ciclista é atropelada por carro em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Mulher de 40 anos, uma ciclista, foi atropelada por um carro na tarde de ontem (19), em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rua Cabral esquina com a rua Tiradentes.

Não foi divulgada a dinâmica do acidente, mas a mulher foi socorrida com luxação no tornozelo esquerdo.

Ela foi encaminhada ao pronto socorro para atendimento médico.