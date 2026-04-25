Acessibilidade

25 de Abril de 2026 • 13:35

Buscar

Últimas notícias
X
TRÂNSITO

Ciclista fica ferido após acidente com motocicleta no bairro Aeroporto

Colisão deixou um homem de 63 anos ferido na manhã de sexta-feira, em Corumbá.

Redação

Publicado em 25/04/2026 às 10:51

Atualizado em 25/04/2026 às 10:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Um sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou um homem de 63 anos ferido na manhã de sexta-feira, em Corumbá. O caso ocorreu por volta das 10h, na Rua Edu Rocha, entre as ruas América e Colombo, no bairro Aeroporto.

De acordo com a equipe de resgate e salvamento, a vítima, identificada pelas iniciais T.R., foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada, porém com forte dor devido a uma fratura exposta no membro inferior esquerdo, na região do tornozelo.

Ainda conforme informações apuradas no local, o condutor da motocicleta, identificado pelas iniciais G.W.C.B., deixou o local antes da chegada da equipe de socorro, retornando posteriormente, mas já sem o veículo.

Os socorristas realizaram o atendimento pré-hospitalar, com curativo e imobilização da perna ferida. Após os primeiros procedimentos, o ciclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde passou por avaliação médica.

A ocorrência foi assumida pela Polícia Militar, que também ficou responsável pelas providências em relação ao condutor envolvido e pela apuração das circunstâncias do acidente.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Bombeiros de Corumbá atendem a cinco ocorrências em 24 horas

Natureza

Bombeiros de Corumbá capturam jiboia próximo a posto de saúde

Educação

Câmara de Corumbá discute adequação de uniformes da rede pública de ensino

A solicitação envolve a seleção de tamanhos via sistema para garantir a adequação ao aluno

Crime de trânsito

Motorista foge sem prestar socorro após atropelar mulher em Ladário

Publicidade

Tragédia

Parte de casa de madeira desaba no centro de Corumbá e moradores saem ilesos

ÚLTIMAS

Cidadania

Desbravadores e aventureiros visitam prefeitura de Aquidauana e são recebidos pelo prefeito

Crianças e adolescentes participaram de visita institucional para conhecer funcionamento da administração pública municipal e fortalecer formação cidadã

Educação

Governo amplia vagas e convoca 750 novos estudantes

O pagamento do primeiro benefício aos novos bolsistas está previsto para acontecer até 8 de maio

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo