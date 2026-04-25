Ciclista fica ferido após acidente com motocicleta no bairro Aeroporto

Assessoria de Comunicação

Um sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou um homem de 63 anos ferido na manhã de sexta-feira, em Corumbá. O caso ocorreu por volta das 10h, na Rua Edu Rocha, entre as ruas América e Colombo, no bairro Aeroporto.

De acordo com a equipe de resgate e salvamento, a vítima, identificada pelas iniciais T.R., foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada, porém com forte dor devido a uma fratura exposta no membro inferior esquerdo, na região do tornozelo.

Ainda conforme informações apuradas no local, o condutor da motocicleta, identificado pelas iniciais G.W.C.B., deixou o local antes da chegada da equipe de socorro, retornando posteriormente, mas já sem o veículo.

Os socorristas realizaram o atendimento pré-hospitalar, com curativo e imobilização da perna ferida. Após os primeiros procedimentos, o ciclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde passou por avaliação médica.

A ocorrência foi assumida pela Polícia Militar, que também ficou responsável pelas providências em relação ao condutor envolvido e pela apuração das circunstâncias do acidente.