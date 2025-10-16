Ciclista fica ferido após colisão com veículo estacionado em Corumbá

Acidente aconteceu próximo ao Centro de Convenções na tarde de quarta-feira
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Um homem de 32 anos ficou ferido após colidir com um veículo estacionado na Rua Manoel Cavassa, próximo ao Centro de Convenções, em Corumbá, na tarde de quarta-feira (15).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu por volta das 14h50, quando o ciclista descia a ladeira José Bonifácio, que dá acesso ao Porto Geral, e perdeu o freio da bicicleta, atingindo o automóvel parado na via.
A vítima foi encontrada consciente e orientada, mas apresentava dores na região da cintura pélvica e deformidade na perna esquerda, com suspeita de fratura.
Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Bombeiros
Bombeiros controlam incêndio no Parque das Nascentes do Rio Taquari
Bombeiros atendem 213 ocorrências em Corumbá e região em setembro
Bombeiros combatem incêndio em terreno baldio no bairro Santo Antônio em Ladário
Polícia
Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto
Educação
Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS