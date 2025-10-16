Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 13:34

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Ciclista fica ferido após colisão com veículo estacionado em Corumbá

Acidente aconteceu próximo ao Centro de Convenções na tarde de quarta-feira

Da redação

Publicado em 16/10/2025 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 32 anos ficou ferido após colidir com um veículo estacionado na Rua Manoel Cavassa, próximo ao Centro de Convenções, em Corumbá, na tarde de quarta-feira (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu por volta das 14h50, quando o ciclista descia a ladeira José Bonifácio, que dá acesso ao Porto Geral, e perdeu o freio da bicicleta, atingindo o automóvel parado na via.

A vítima foi encontrada consciente e orientada, mas apresentava dores na região da cintura pélvica e deformidade na perna esquerda, com suspeita de fratura.

Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Bombeiros atuam há 3 dias no combate a incêndio na Baía Negra em Corumbá

• Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá

• PM apreende 17 quilos de drogas em ônibus em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acidente

Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário

Ocorrência

Bebê de 3 meses é socorrida após engasgar com leite materno em Corumbá

Bombeiros

Mulher de 46 anos é atacada por Pitbull em Corumbá

Bombeiros controlam incêndio no Parque das Nascentes do Rio Taquari

Bombeiros atendem 213 ocorrências em Corumbá e região em setembro

Bombeiros combatem incêndio em terreno baldio no bairro Santo Antônio em Ladário

Trânsito

Adolescente de 14 anos é atropelada a caminho da escola em Corumbá

Publicidade

Polícia

PM contém homem que ameaçou a mãe idosa em Corumbá

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo