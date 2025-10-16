Ciclista fica ferido após colisão com veículo estacionado em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 32 anos ficou ferido após colidir com um veículo estacionado na Rua Manoel Cavassa, próximo ao Centro de Convenções, em Corumbá, na tarde de quarta-feira (15).



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu por volta das 14h50, quando o ciclista descia a ladeira José Bonifácio, que dá acesso ao Porto Geral, e perdeu o freio da bicicleta, atingindo o automóvel parado na via.



A vítima foi encontrada consciente e orientada, mas apresentava dores na região da cintura pélvica e deformidade na perna esquerda, com suspeita de fratura.



Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica.

