Cinema em Corumbá celebra aniversário da cidade com curta premiado

"Les Garçons" será exibido no Museu Casa do Dr. Gabi com entrada gratuita
Karol Simurro/Divulgação
Como parte das comemorações pelos 247 anos de Corumbá, o Museu Casa do Dr. Gabi exibe nesta quinta-feira (18), às 19h, o curta-metragem “Les Garçons”. A sessão integra a programação cultural do aniversário da Cidade Branca e tem entrada gratuita.
Gravado em Corumbá, o filme tem 34 minutos de duração e é dirigido por Bruno Nishino e Marco Calábria, profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente. O roteiro é assinado pelo ator e roteirista Breno Moroni, com mais de 80 produções no currículo.
A trama apresenta um velho maitre que prepara um último jantar à espera de um amor do passado em um restaurante parisiense destruído por incêndio e revoltas. Ao contratar um jovem garçom, inicia um diálogo que revela dores emocionais e sociais, refletindo temas como solidão, egoísmo e decadência moral.
Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo com o ator corumbaense Salim Haqzan, que também assina a direção de arte do curta. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo/MS.
Serviço
Museu Casa do Dr. Gabi – Corumbá/MS
Quinta-feira, 18 de setembro de 2025
19h
Entrada gratuita
Elenco: Fábio Arruda e Salim Haqzan
Classificação: 12 anos
