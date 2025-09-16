Cinema em Corumbá celebra aniversário da cidade com curta premiado

Karol Simurro/Divulgação

Gravado em Corumbá, o filme tem 34 minutos de duração e é dirigido por Bruno Nishino e Marco Calábria, profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente. O roteiro é assinado pelo ator e roteirista Breno Moroni, com mais de 80 produções no currículo.

Como parte das comemorações pelos 247 anos de Corumbá, o Museu Casa do Dr. Gabi exibe nesta quinta-feira (18), às 19h, o curta-metragem “Les Garçons”. A sessão integra a programação cultural do aniversário da Cidade Branca e tem entrada gratuita.

A trama apresenta um velho maitre que prepara um último jantar à espera de um amor do passado em um restaurante parisiense destruído por incêndio e revoltas. Ao contratar um jovem garçom, inicia um diálogo que revela dores emocionais e sociais, refletindo temas como solidão, egoísmo e decadência moral.

Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo com o ator corumbaense Salim Haqzan, que também assina a direção de arte do curta. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo/MS.

Serviço

Museu Casa do Dr. Gabi – Corumbá/MS

Quinta-feira, 18 de setembro de 2025

19h

Entrada gratuita

Elenco: Fábio Arruda e Salim Haqzan

Classificação: 12 anos

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!