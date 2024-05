Circuito Funec de Corrida de Rua 2024 segue com inscrições

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Circuito Funec de Corrida Rua 2024. A prova será realizada no sábado, 25 de maio, com largada às 18 horas na rua Cabral (em frente ao Instituto Novo Olhar). A 1ª Etapa será disputada nas distâncias de 03 km, 05 km e 10 km. Para todas as distâncias e categorias há vagas para PCD.

O prazo para inscrição termina em 20 de maio ou quando se esgotarem as vagas disponíveis. Com limite máximo de 430 atletas (somando as provas de corrida e a caminhada), as inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Funec (www.fundacaoesportecorumba.com).

Para se inscrever, além de preencher um formulário próprio, cada atleta deverá fazer o pagamento da taxa de R$ 50,00. Para as próximas corridas da Funec o atleta deverá fazer uma nova inscrição, preenchendo o formulário e pagando uma nova taxa.

A entrega do Kit de Participação será no sábado, 25 de maio (dia da Corrida), das 08h às 12 horas, no ginásio poliesportivo “Lucílio de Medeiros”, na rua Porto Carrero, s/n, Centro. Não haverá entrega de kit de participação após o horário previamente estabelecido (12 horas), nem após o evento.

O Circuito Funec de Corrida de Rua é realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá