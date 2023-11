Circuito Funec de Mountain Bike 2023 terá 2ª etapa disputada no domingo; dia 19

A 2ª etapa do Circuito Funec de MTB Corumbá 2023 vai ser realizada no domingo, 19 de novembro. A largada está marcada para as 07 horas na praça do bairro Nova Corumbá, parte alta da cidade. O percurso passará por trechos dos assentamentos da região rural de Corumbá.

Disputada nas categorias Turismo e Sport (Masculino e Feminino), a etapa terá como tempo de corte 04h30m (quatro horas e trinta minutos). O atleta que ultrapassar o tempo de corte, poderá ser retirado do percurso pelo carro de apoio da organização.

Serão premiados com medalhas por etapa os três primeiros colocados na Geral Sport feminino e masculino, Geral Turismo feminino e masculino, bem como os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária.

Promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), o Circuito Funec de MTB Corumbá 2023 tem por finalidade incentivar a prática esportiva, bem como proporcionar uma atividade de lazer e promoção de saúde.