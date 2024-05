Circuito Funec de Mountain Bike 2024 terá primeira etapa no domingo, dia 19

A 1ª etapa do Circuito Funec de MTB 2024 vai ser realizada no domingo, 19 de maio. A prova tem largada marcada para as 07 horas na praça do bairro Nova Corumbá.

Disputada na modalidade Maratona XCM, a 1ª etapa terá as seguintes categorias: PRO (entre 70 km a 90 Km); Sport (entre 45 km a 70 Km) e Turismo (entre 25 km a 40 km).

Serão premiados com medalhas por etapa os três primeiros colocados na Geral PRO, Sport e Turismo feminino e masculino, bem como os três primeiros colocados de cada categoria-faixa etária.

Promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), o Circuito Funec de MTB Corumbá 2024 tem por finalidade incentivar a prática esportiva, bem como proporcionar uma atividade de lazer e promoção de saúde.

A entrega do kit de participação será no sábado, 18 de maio, das 14h às 18 horas, no ginásio poliesportivo Lucílio de Medeiros, localizado na rua Porto Carreiro, s/n°. Não haverá entrega de kits no dia do evento.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito