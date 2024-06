Circuito Funec de SUP - 2024 será no dia 07 de julho

A primeira etapa do o Circuito Funec de SUP - 2024 Corumbá vai ser realizada no domingo, 07 de julho, a partir das 08 horas, na Prainha do Porto Geral. As inscrições estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de um link divulgado no site da Funec.

O Circuito Funec de SUP é disputado nas modalidades Longa Distância (Pro entre 8 km a 10 Km - Amador entre 5 km a 7 Km - Iniciante entre 2,5 km a 4 km) e Técnica (Pro de 2 a 3 voltas - Sport 1 a 2 voltas - Turismo 1 volta).

Promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), o Circuito tem por finalidade incentivar a prática esportiva, bem como proporcionar uma atividade de lazer e promoção de saúde; além da difusão da prática do Stand up Paddle e premiar os melhores atletas na modalidade de SUP do município de Corumbá e região.

*AS informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá