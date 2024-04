Cobra é capturada dentro de casa em Corumbá

Bombeiros MS

Que susto! Os donos de uma casa no bairro Borrowisk, em Corumbá, devem ter se assustado ao encontrarem uma jiboia dentro da residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ontem (26), às 14h30 para retirar a serpente do local.

Foi feita a captura de serpente da especie jibóia no interior de residência.

A cobra foi solta no local de mata.



