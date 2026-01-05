Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 13:11

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Colisão em Corumbá envolve motociclista sem CNH e alcoolizado

O acidente foi registrado na Rua Dom Aquino, após acionamento via Copom

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite de sábado (03), uma ocorrência de sinistro de trânsito na região central de Corumbá, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio. O acidente foi registrado na Rua Dom Aquino, após acionamento via Copom.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou a colisão entre os veículos, que causou danos materiais. O condutor da motocicleta recebeu atendimento de uma equipe do SAMU ainda no local.

Durante os procedimentos, os policiais verificaram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio. O condutor também admitiu ter consumido bebida alcoólica, sendo adotadas as medidas previstas na legislação de trânsito.

O motorista do automóvel relatou que trafegava normalmente pela via quando a motocicleta avançou o sinal vermelho, provocando a colisão. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Violência doméstica é registrada no Cristo Redentor em Corumbá

• Bombeiros salvam cachorro preso em grade em Corumbá

• Bombeiros atendem vítima de acidente em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio ambiente

Projeto vai mapear onças-pintadas e medir convivência com comunidades no Pantanal

Corumbá

Bombeiros atendem acidente no Jardim Aeroporto

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Perigo

Criança de 2 anos é resgatada após afogamento no Rio Paraguai-Mirim

Publicidade

Desespero

Bombeiros evitam que mulher morra afogada no rio Paraguai

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauanense se recupera após ser esfaqueado durante comemorações de Ano-Novo

Devido à gravidade do ferimento e suspeita médica de uma possível perfuração no pulmão, o jovem precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande,

Aquidauana

PM captura homem com mandado de prisão em aberto no Nova Aquidauana

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo