Colisão em Corumbá envolve motociclista sem CNH e alcoolizado

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite de sábado (03), uma ocorrência de sinistro de trânsito na região central de Corumbá, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio. O acidente foi registrado na Rua Dom Aquino, após acionamento via Copom.



Ao chegar ao local, a guarnição constatou a colisão entre os veículos, que causou danos materiais. O condutor da motocicleta recebeu atendimento de uma equipe do SAMU ainda no local.



Durante os procedimentos, os policiais verificaram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio. O condutor também admitiu ter consumido bebida alcoólica, sendo adotadas as medidas previstas na legislação de trânsito.



O motorista do automóvel relatou que trafegava normalmente pela via quando a motocicleta avançou o sinal vermelho, provocando a colisão. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!