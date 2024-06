Colisão entre carro e moto causa princípio de incêndio em veículo

Reprodução

Uma motocicleta pegou fogo após colisão com carro, na noite de ontem (10), em Corumbá.

O acidente aconteceu na Avenida General Rondon com a Rua Major Gama, no Centro, por volta das 19h45.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista de 20 anos teve escoriações na perna esquerda e foi transportado pelo SAMU.



Após a colisão com o HB20, a moto teve princípio de incêndio, mas o fogo foi contido por populares com uso de extintor.