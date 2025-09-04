Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Corumbá

Acidente aconteceu a Rua Tiradentes, região atrás da Rodoviária
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Um sinistro de trânsito registrado no início da noite de quarta-feira (3), por volta das 18h, na Rua Tiradentes, região atrás da Rodoviária de Corumbá, deixou feridos dois ocupantes de uma motocicleta.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto, de 28 anos, apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. A passageira, de 15 anos, sofreu escoriações no braço e no joelho esquerdo, além de dores na região do quadril. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro após os primeiros atendimentos no local.
O motorista do carro, de 53 anos, não teve lesões.
