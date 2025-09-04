Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 11:50

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Corumbá

Acidente aconteceu a Rua Tiradentes, região atrás da Rodoviária

Da redação

Publicado em 04/09/2025 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um sinistro de trânsito registrado no início da noite de quarta-feira (3), por volta das 18h, na Rua Tiradentes, região atrás da Rodoviária de Corumbá, deixou feridos dois ocupantes de uma motocicleta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto, de 28 anos, apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. A passageira, de 15 anos, sofreu escoriações no braço e no joelho esquerdo, além de dores na região do quadril. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro após os primeiros atendimentos no local.

O motorista do carro, de 53 anos, não teve lesões.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Escola rural de Corumbá é uma das 30 finalistas no MS Alfabetiza

• Programa Regulariza Corumbá é sancionado por lei

• Escola rural de Corumbá é finalista do Prêmio Escola Destaque

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Corumbá promove ação noturna de saúde

Resgate

Jaguatirica ferida é resgatada no Jatobazinho, em Corumbá

Geral

Corumbá abre cadastramento para o Minha Casa Minha Vida

Forças de segurança preparam Operação ACERO II em Corumbá

Incêndios em Corumbá: Corpo de Bombeiros atende seis ocorrências em 24 horas

PM prende grupo por tráfico de drogas em Corumbá

Polícia

PM contém briga generalizada na Casa do Imigrante em Corumbá

Publicidade

Fronteira

Forças de segurança preparam Operação ACERO II em Corumbá

ÚLTIMAS

Inmet

Máxima atinge 38ºC em Aquidauana nesta quinta

Céu será de muitas nuvens, mas não há previsão de chuvas

Serviços

Projeto Caminho do Acordo atende indígenas em Porto Murtinho

Parceria entre INSS, AGU e Prefeitura de Porto Murtinho garante avanço no atendimento direto a comunidades indígenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo