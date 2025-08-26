Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 11:15

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa duas mulheres feridas em Corumbá

Acidente aconteceu na rua Silva Jardim, esquina com a rua Manoel Pereira, no Bairro Universitário

Da redação

Publicado em 26/08/2025 às 09:57

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Duas mulheres ficaram feridas após uma colisão entre carro e motocicleta registrada na rua Silva Jardim, esquina com a rua Manoel Pereira, no Bairro Universitário, em Corumbá, na noite desta segunda-feira (25), por volta das 18h25.

No local, a equipe de resgate atendeu a condutora da moto, de 43 anos, que estava consciente e orientada, mas apresentava suspeita de fratura na perna direita e relatava dores intensas no ombro esquerdo. Já a passageira, de 36 anos, também consciente e orientada, sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada para atendimento médico em uma viatura do Samu.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

