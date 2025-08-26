Colisão entre carro e moto deixa duas mulheres feridas em Corumbá

Acidente aconteceu na rua Silva Jardim, esquina com a rua Manoel Pereira, no Bairro Universitário
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Duas mulheres ficaram feridas após uma colisão entre carro e motocicleta registrada na rua Silva Jardim, esquina com a rua Manoel Pereira, no Bairro Universitário, em Corumbá, na noite desta segunda-feira (25), por volta das 18h25.
No local, a equipe de resgate atendeu a condutora da moto, de 43 anos, que estava consciente e orientada, mas apresentava suspeita de fratura na perna direita e relatava dores intensas no ombro esquerdo. Já a passageira, de 36 anos, também consciente e orientada, sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada para atendimento médico em uma viatura do Samu.
As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Corumbá
Caso ocorreu na noite de sábado (23) no bairro Guaicurus
Polícia
PRF apreende 128 quilos da droga durante fiscalização
Turismo
Iniciativa busca reconhecer experiências que refletem a riqueza cultural, social e produtiva do país, incentivando um turismo participativo e sustentável
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS