Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 11:11

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida em Corumbá

Acidente aconteceu na rua XV de Novembro com a Delamare, no Centro

Da redação

Publicado em 20/08/2025 às 10:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente no cruzamento da rua XV de Novembro com a Delamare, no centro de Corumbá, deixou uma motociclista de 25 anos ferida na noite de terça-feira (19).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima consciente e orientada, com escoriações nos braços e um corte no supercílio esquerdo, com sangramento. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi levada ao Pronto-Socorro.

A condutora do carro, de 67 anos, não sofreu ferimentos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Bombeiros atendem duas ocorrências de queda de árvores em Corumbá

• Homem é preso em Corumbá por descumprimento de medida protetiva

• Onça-pintada é perseguida por queixadas em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

Governo de MS mantém alerta e atuação dos bombeiros sobre incêndios florestais

Fogo

Incêndio atinge residência em Corumbá e Bombeiros alertam sobre riscos elétricos

Crime

Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Corumbá

Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

Bombeiros combatem sete incêndios em Corumbá e Ladário em menos de 10 horas

Homem é morto a facadas em bairro de Corumbá

Corumbá

Eleições na Bolívia tem fronteira fechada e 2º turno

Publicidade

Alerta!

Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

ÚLTIMAS

Economia

CNI mantém previsão de alta do PIB em 2,3% mesmo com tarifaço dos EUA

Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia

Direitos

Justiça de Miranda reconhece morte de jovem desaparecido desde 2024

Pedido foi feito pela Defensoria Pública de MS em favor de mãe moradora de Miranda

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo