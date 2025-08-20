Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente no cruzamento da rua XV de Novembro com a Delamare, no centro de Corumbá, deixou uma motociclista de 25 anos ferida na noite de terça-feira (19).



O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima consciente e orientada, com escoriações nos braços e um corte no supercílio esquerdo, com sangramento. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi levada ao Pronto-Socorro.



A condutora do carro, de 67 anos, não sofreu ferimentos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!