Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Corumbá

Divulgação/ PM

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h15, no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Porto Carreiro, na região central de Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).



No local, a equipe de resgate encontrou o condutor da motocicleta, de 25 anos, consciente e orientado, porém relatando fortes dores na região dos arcos costais, com suspeita de fratura. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, procederam à imobilização da vítima e, em seguida, a encaminharam ao Pronto-Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.



O condutor do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!