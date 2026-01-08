Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Corumbá

A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar
Divulgação/ PM
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h15, no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Porto Carreiro, na região central de Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).
No local, a equipe de resgate encontrou o condutor da motocicleta, de 25 anos, consciente e orientado, porém relatando fortes dores na região dos arcos costais, com suspeita de fratura. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, procederam à imobilização da vítima e, em seguida, a encaminharam ao Pronto-Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.
O condutor do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram informadas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Meio Ambiente
Polícia
Incêndio atinge quarto de casa no bairro Aeroporto em Corumbá
Condutor fica ferido após capotamento na BR-262, em Corumbá
PM registra ocorrência de ameaça e resistência em Corumbá
Economia
Principal ativo de exportação sul-mato-grossense atualmente, a celulose puxou a alta nas vendas internacionais do Estado
Política
Nova lei determina busca ativa a beneficiários lesados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS