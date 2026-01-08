Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 12:52

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Corumbá

A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 08:57

Atualizado em 08/01/2026 às 09:05

Divulgação/ PM

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h15, no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Porto Carreiro, na região central de Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

No local, a equipe de resgate encontrou o condutor da motocicleta, de 25 anos, consciente e orientado, porém relatando fortes dores na região dos arcos costais, com suspeita de fratura. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, procederam à imobilização da vítima e, em seguida, a encaminharam ao Pronto-Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.

O condutor do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

