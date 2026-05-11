Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em Corumbá

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Uma mulher de 24 anos ficou ferida em uma colisão entre um carro e uma motocicleta na noite deste domingo (10), na Rua Edu Rocha com a Rua Paraná, no bairro Popular Nova, em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 21h30, e a guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atendimento.

No local, a equipe prestou os primeiros socorros à passageira da motocicleta,uma mulher de 24 anos. Ela foi encontrada ao solo, consciente porém desorientada, apresentando lesão na região da cabeça, queixando-se de dores nas costas e relatando falta de sensibilidade na perna esquerda. Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e estabilização, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O condutor da motocicleta, de 28 anos, apresentava escoriações na face, mas recusou atendimento da equipe de resgate. Já o motorista do automóvel, de 43 anos, não sofreu lesões.

Segundo relato de ambos os condutores envolvidos, o semáforo existente no cruzamento estaria apresentando defeito no momento do acidente. A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada ao trafegar em cruzamentos, principalmente em situações onde houver falha na sinalização semafórica. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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