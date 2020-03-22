ColisÃ£o entre carros deixa duas mulheres feridas em CorumbÃ¡

Corpo de Bombeiros de CorumbÃ¡

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite deste domingo (22), em Corumbá. A colisão aconteceu por volta das 19h, na Rua 21 de Setembro, entre as ruas Porto Carreiro e Joaquim Venceslau de Barros, no bairro Aeroporto.

De acordo com as informações, um veículo VW Gol colidiu na traseira de um carro que estava estacionado na via.

Entre as vítimas estavam duas passageiras do Gol. Uma idosa de 81 anos sofreu escoriações no braço esquerdo, enquanto a outra mulher, de 43 anos, relatava dores na região das costelas.

Ambas estavam conscientes e orientadas no momento do atendimento. Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros no local, realizando a imobilização e estabilização das vítimas, que em seguida foram encaminhadas ao pronto-socorro para avaliação médica.

As causas do acidente não foram informadas.