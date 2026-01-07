Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta foi registrado na manhã desta quarta-feira (07), por volta das 5h50, em Corumbá. A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar.



De acordo com as informações repassadas, a vítima foi um ciclista de 48 anos, que conduzia a bicicleta quando ocorreu a colisão com a motocicleta. Após o impacto, o homem caiu na via, conseguiu se levantar e sentou-se no meio-fio, permanecendo consciente e orientado, porém relatando dores na região lateral do tórax esquerdo.



A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, fez a remoção da vítima até o Pronto-Socorro, onde ele ficou sob os cuidados do médico plantonista.



Além do atendimento ao acidente de trânsito, o 3º Grupamento de Bombeiros Militar também registrou, ao longo do dia, outros atendimentos relacionados a emergências clínicas, principalmente casos de mal súbito em residências.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!