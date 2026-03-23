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ColisÃ£o entre motocicletas deixa ferido e condutor foge sem prestar socorro em CorumbÃ¡

Acidente ocorreu na manhÃ£ desta segunda-feira, dia 23

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 14:02

Atualizado em 23/03/2026 Ã s 14:05

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A equipe realizou o atendimento prÃ©-hospitalar no local, prestando os primeiros socorros necessÃ¡rios / DivulgaÃ§Ã£o

Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (23) no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O acidente foi registrado por volta das 6h15 na Rua Minas Gerais.

A viatura de Resgate foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou um dos motociclistas ao solo. A vítima, um homem de 30 anos, estava consciente e orientada, apresentava escoriações nos braços e relatava fortes dores na região do quadril.

A equipe realizou o atendimento pré-hospitalar no local, prestando os primeiros socorros necessários. Em seguida, o motociclista foi transportado por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também prestou apoio à ocorrência.

O condutor da outra motocicleta envolvida no acidente evadiu-se do local antes da chegada das equipes de socorro. As circunstâncias da colisão e a identificação do condutor que fugiu serão investigadas pelas autoridades competentes. A fuga do local sem prestar assistência à vítima configura infração de trânsito e pode agravar a situação legal do envolvido.

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