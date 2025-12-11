Colisão entre motos deixa ferido em Corumbá

Acidente aconteceu na rotatória das ruas Edu Rocha e Dom Pedro II, no bairro Popular Nova
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Um acidente envolvendo duas motocicletas mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar por volta das 22h de ontem (10) na rotatória das ruas Edu Rocha e Dom Pedro II, no bairro Popular Nova, em Corumbá. A ocorrência resultou em um motociclista ferido e outro com escoriações leves.
No local, a equipe de socorro atendeu um homem de 40 anos, que estava consciente e orientado, mas apresentava escoriações nos braços e suspeita de fratura na perna esquerda. Ele recebeu atendimento emergencial e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
O segundo condutor, de 35 anos, teve apenas escoriações superficiais e recusou atendimento, permanecendo no local do acidente.
O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de atenção redobrada em rotatórias e do uso adequado de equipamentos de proteção individual, medidas que ajudam a reduzir riscos e a gravidade de lesões em caso de colisões.
